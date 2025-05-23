Елена Рыбакина вырвала победу в трехчасовом матче и вышла в финал турнира во Франции

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в полуфинале турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 12-й ракетки мира из Казахстана была представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге.

Встреча прошла на грунтовом покрытии и завершилась волевой победой Елены с итоговым счетом в трех сетах - 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте два часа и сорок восемь минут. За это время лучшая теннисистка Казахстана совершила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из 13 заработанных.

Таким образом, Рыбакина вышла в финал французского "пятисотника". За титул престижного турнира она поборется с победительницей противостояния между американкой Даниэль Коллинз и россиянкой Людмилой Самсоновой.

Для казахстанки это первый выход финал в текущем сезоне. Елена уже заработала 325 очков и в Live-рейтинге WTA поднялась на 11-е место.

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