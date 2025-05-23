Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вторая ракетка Казахстана остановился в шаге от попадания на "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в финале квалификации Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 97-е место в мировом рейтинге, не попал в основную сетку напрямую. Среди участников квалификации он получил второй номер посева.

По ходу отборочного турнира Шевченко одержал волевые победы в трех сетах над японцем Синтаро Мотидзуки и французом Матисом Эрхардом. Однако в финале квалификации казахстанец уступил австрийцу Филипу Мисоличу со счетом 4:6, 4:6.

Таким образом, Шевченко не смог заработать путевку в основную сетку "Ролан Гаррос". Однако он сохраняет шанс попасть на турнир как лаки-лузер, если кто-то из участников снимется до старта соревнований. Первые матчи мэйджора запланированы на 25 мая.

Также в квалификации "Ролан Гаррос" участвовали другие казахстанцы. Денис Попко и Тимофей Скатов вылетели во втором круге, а Михаил Кукушкини Бейбит Жукаев проиграли уже в стартовых матчах.

В итоге в мужской одиночной сетке "Ролан Гаррос" Казахстан на данный момент будет представлен только Александром Бубликом. У женщин выступят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Напомним, ранее первые ракетки страны узнали соперников по стартовому кругу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2248245-vtoraya-raketka-kazahstana-ostanovilsya-v-shage-ot-popadaniya-na-rolan-garros/