Вторая ракетка Казахстана остановился в шаге от попадания на "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение в финале квалификации Открытого чемпионата Франции 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 97-е место в мировом рейтинге, не попал в основную сетку напрямую. Среди участников квалификации он получил второй номер посева.

По ходу отборочного турнира Шевченко одержал волевые победы в трех сетах над японцем Синтаро Мотидзуки и французом Матисом Эрхардом. Однако в финале квалификации казахстанец уступил австрийцу Филипу Мисоличу со счетом 4:6, 4:6.

Таким образом, Шевченко не смог заработать путевку в основную сетку "Ролан Гаррос". Однако он сохраняет шанс попасть на турнир как лаки-лузер, если кто-то из участников снимется до старта соревнований. Первые матчи мэйджора запланированы на 25 мая.

Также в квалификации "Ролан Гаррос" участвовали другие казахстанцы. Денис Попко и Тимофей Скатов вылетели во втором круге, а Михаил Кукушкини Бейбит Жукаев проиграли уже в стартовых матчах.

В итоге в мужской одиночной сетке "Ролан Гаррос" Казахстан на данный момент будет представлен только Александром Бубликом. У женщин выступят Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Напомним, ранее первые ракетки страны узнали соперников по стартовому кругу.

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