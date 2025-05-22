Лучшие теннисисты Казахстана узнали первых соперников на "Ролан Гаррос"

Прошла жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года, по итогам которой казахстанцы узнали своих соперников по стартовым матчам, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик, который занимает 51-е место в мировом рейтинге, сыграет в первом круге против 92-го номера списка ATP австралийца Джеймса Дакворта. Их матч запланирован на 25 мая. При победе Бублик встретится на следующей стадии с сильнейшим из пары Алекса де Минаура (9-й номер посева) и серба Ласло Джере.

Лучшая теннисистка страны в женском одиночном разряде Елена Рыбакина проведет стартовую встречу против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич — чемпионки Олимпиады-2020. Казахстанка является 12-й ракеткой мира. Ее будущая оппонентка занимает 33-е место в рейтинге WTA. Матч первого круга запланирован на 25 мая.

Потенциальной соперницей Рыбакина по следующей стадии будет американка Ива Йович, получившая wild card (специальный допуск) от организаторов, или мексиканка Рената Сарасуа.

Еще одна отечественная теннисистка Юлия Путинцева поборется на старте "Ролан Гаррос" с победительницей квалификации, которая определится позднее.

Добавим, что представительство Казахстана в мужской одиночной сетке еще может расшириться. В финал квалификации вышел Александр Шевченко, также отбор продолжает Тимофей Скатов.

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