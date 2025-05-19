Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина продолжает удерживать 12-ю позицию в одиночном разряде, не смотря на сенсационный вылет из турнира категории WTA 1000 в Риме на ранней стадии.
Вторая ракетка страны Юлия Путинцева утратила три строчки и теперь занимает 32-е место.
Сильнейшая из казахстанских "парниц" Анна Данилина потеряла одну позицию и на данный момент располагается на 18-м месте.
Первой ракеткой планеты продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси, следом за ней расположилась финалистка римского турнира, американка Кори Гауфф. Замкнула тройку лучших еще одна представительница США Джессика Пегула.
Чемпионка "тысячника" в Риме итальянка Жасмин Паолини сместила на пятую строчку польку Игу Швентек и вышла на четвертое место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246442-elena-rybakina-uznala-poziciyu-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/