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Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном мировом рейтинге

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина продолжает удерживать 12-ю позицию в одиночном разряде, не смотря на сенсационный вылет из турнира категории WTA 1000 в Риме на ранней стадии.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева утратила три строчки и теперь занимает 32-е место.

Сильнейшая из казахстанских "парниц" Анна Данилина потеряла одну позицию и на данный момент располагается на 18-м месте.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси, следом за ней расположилась финалистка римского турнира, американка Кори Гауфф. Замкнула тройку лучших еще одна представительница США Джессика Пегула.

Чемпионка "тысячника" в Риме итальянка Жасмин Паолини сместила на пятую строчку польку Игу Швентек и вышла на четвертое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2246442-elena-rybakina-uznala-poziciyu-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/