Елена Рыбакина сенсационно проиграла 121-й ракетке мира и вылетела с престижного турнира в Риме

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потерпела поражение в матче третьего круга грунтового турнира WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей 12-й ракетки мира из Казахстана была канадская теннисистка Бьянка Андрееску, занимающая 121-ю позицию в мировом рейтинге и имеющая в активе один титул на турнире Большого шлема — US Open 2019 года.

Матч продлился один час и 28 минут и завершился поражением Рыбакиной с общим счетом в двух сетах 2:6, 4:6.

За время встречи Елена совершила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем круге канадская теннисистка сыграет против победительницы противостояния между представительницей Польши Магдаленой Фрех и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Отметим, что Рыбакина выигрывала турнир в Риме в 2023 году. В прошлом сезоне она пропустила эти соревнования, поэтому нынешний результат позволит казахстанке набрать дополнительные рейтинговые очки.

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