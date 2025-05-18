Казахстанки потерпели поражения на старте чемпионата мира по настольному теннису

Представительницы национальной сборной Казахстана по настольному теннису потерпели поражения в первом круге чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Катаре Дохе продолжается мировое первенство по настольному теннису. Во второй соревновательный день от сборной Казахстана выступили представительницы женской сборной в одиночном разряде Сарвиноз Миркадирова и Зауреш Акашева.

Соперницей Миркадировой по матчу 1/64 финала была спортсменка из Ирана Неда Шахсавари. Противостояние продлилось 27 минут и завершилось победой иранки с итоговым счетом 4:0 (12:10, 11:6, 11:5, 11:9).

Вторая казахстанка Зауреш Акашева боролась за выход во второй круг с Ханой Арапович из Хорватии. Девушки провели в борьбе один час и пять минут. В упорном противостоянии Акашева уступила с общим счетом 3:4 (11:8, 7:11, 11:6, 11:4, 8:11, 17:19, 8:11).

Кроме того, в воскресенье матч 1/32 финала провел смешанный дуэт Искендера Харки и Ангелины Романовской. Казахстанская пара потерпела поражение от Юн-Джу Лин и И-Чин Ченг из Китайского Тайбэя со счетом 0:3 (1:11, 6:11, 3:11).

Напомним, выступление на чемпионате мира по настольному теннису продолжает лидер мужской сборной Казахстана и участник Олимпиады-2024 Кирилл Герасименко.

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