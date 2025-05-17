Лидер сборной Казахстана с победы стартовал на чемпионате мира по настольному теннису

В столице Катара Дохе стартовал чемпионат мира по настольному теннису, в котором принимают участие представители национальной сборной Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В Катаре прошел первый соревновательный день чемпионата мира по настольному теннису. Лидер казахстанской команды Кирилл Герасименко с победы начал выступление на мировом первенстве. Соперником отечественного игрока в настольный теннис был Кларенс Чиу из Сингапура.

Матч продлился 33 минуты и завершился победой Герасименко со счетом 4:0. Таким образом, казахстанец вышел в 1/64-ю стадию турнира.

Что касается парного разряда, то тандем Анель Бахыт и Ангелины Романовской одержал победу на стадии 1/64 над игроками Ханитрой Рахариманана и Ранто Ракотондразака из Мадагаскара со счетом 3:1.

Дуэт Зауреш Акашевой и Сарвиноз Миркадировой уступил на старте соревнований представительницам Сингапура Тан Чжао Юнь и Чджанг Ванлинг с итоговым счетом 1:3.

Тандем Айдоса Кенжигулова и Санжара Жубанова проиграл на стадии 1/64-й иранскому дуэту Бендьямина Фараджи и Амирмахди Кешаварзи с общим счетом 2:3.

Владислав Захаров и Бакдаулет Акимали уступили игрокам из Эквадора Альберто Мино и Диего Пигуаве со счетом 1:3.

Чемпионат мира по настольному теннису продлится до 25 мая.

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