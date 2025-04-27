"Очень нравится": Рыбакина рассказала о работе с новым тренером

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от работы с новым тренером по ОФП, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "БОЛЬШЕ!".

Полторы недели назад спортсменка сообщила, что в ее команду вошел Альдо Кьяри. Итальянец занимается физподготовкой Рыбакиной.

"Мы начали работать после Майами, и в целом мне пока все очень нравится. Он уже привнес новые машинки (для тренировок — прим. ред.), с которыми мы работаем. Есть новые вещи, которые мне нравятся. Также он очень хорошо понимает [тренера по] физио, они на одном языке. Мне нравится, что у нас в команде такое хорошее общение.

В целом он очень хорошо разбирается в теле. Медицинское оканчивал, чтобы быть и остеопатом. У нас идет хорошая коммуникация. Пока успели сделать не так много, потому что турниры, но в целом нравится", — поделилась Рыбакина.

Также казахстанка вновь отметила, что может сохранять спокойствие на корте, но при этом испытывает много эмоций. Вдобавок первая ракетка страны сообщила, что получила автомобильные права и уже уверенно ездит в Дубае, где живет и тренируется.

На данный момент Рыбакина выступает на турнире WTA 1000 в Мадриде, который открывает для нее грунтовый сезон. Ранее казахстанка победила во втором круге, а в ночь на 28 апреля по времени Астаны сыграет на следующей стадии с украинкой Элиной Свитолиной.

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