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Рыбакина открыла грунтовый сезон уверенной победой над чемпионкой US Open

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, получила 10-й номер посева, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. Ее первой соперницей на турнире стала канадка Бьянка Андрееску — 132-я ракетка мира и чемпионка US Open 2019 года.

Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Казахстанка оформила победу с четвертого матчбола.

В третьем круге Рыбакина встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая посеяна на турнире под 17-м номером. Эта игра запланирована на 27 апреля.

Напомним, после вылета Юлии Путинцевой Рыбакина осталась единственной представительницей Казахстана в женской одиночной сетке соревнований.

В прошлом году первая ракетка страны дошла в Мадриде до полуфинала. В нынешнем сезоне этот турнир открыл для нее грунтовый сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239539-rybakina-otkryla-gruntovyy-sezon-uverennoy-pobedoy-nad-chempionkoy-us-open/