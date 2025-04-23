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"Это довольно страшно": первая ракетка планеты высказалась о допинге

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лучшая теннисистка мира в женском одиночном разряде белоруска Арина Соболенко рассказала о своих мерах безопасности против допинга, передает NUR.KZ со ссылкой на Punto de Break.

Соболенко отметила, что на фоне допинг-скандалов в 2024 году она стала намного осторожнее принимать еду и напитки.

"Я стала гораздо осторожнее и осознаю опасность, в которой мы находимся, с тех пор как произошли случаи, о которых мы все знаем. Я пью и ем только то, что могу максимально контролировать и что мне дает моя команда. Я очень осторожна с тем, кто находится рядом со мной, к кому я прикасаюсь и так далее. У кого-то может быть крем с запрещенным веществом, и он может попасть в мой организм, так что... Это довольно страшно, но так оно и есть", — заявила теннисистка.

Напомним, в феврале этого года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о дисквалификации лучшего теннисиста в мужском одиночном разряде Янника Синнера на три месяца.

В ноябре 2024 года второй номер женского мирового рейтинга польская теннисистка Ига Швентек была также отстранена от соревнований на месяц по причине положительного допинг-теста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2238684-eto-dovolno-strashno-pervaya-raketka-planety-vyskazalas-o-dopinge/