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Дисквалификация и лишение призовых: известны подробности наказания второй ракетки мира за положительный допинг-тест

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Польская теннисистка Ига Швентек
Ига Швентек: Matthew Stockman/Getty Images

Второй номер рейтинга в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек отстранена от соревнований на месяц по причине положительного допинг-теста, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно заявлению ITIA теннисистка сдала положительный допинг-тест во внесоревновательный период. В ее пробе, взятой 12 августа, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин (TMZ). Это вещество применяется в медицине для уменьшения приступов стенокардии и улучшения физической выносливости. Относится к официальному допингу и его использование запрещено в спорте.

Независимое расследование постановило, что запрещенное вещество попало в организм Швентек через мелатонин, который она принимала регулирования циклов сна.

В связи с данными обстоятельствами Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ITIA установили, что Швентек не намеренно принимала препарат, что не влечет серьезного наказания.

Вторую ракетку мира дисквалифицировали на месяц и уже 4 декабря она снова может выходить на корт. Кроме того, Швентек лишилась призовых за участие в турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который состоялся после взятия пробы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2194185-diskvalifikaciya-i-lishenie-prizovyh-izvestny-podrobnosti-nakazaniya-vtoroy-raketki-mira-za-polozhitelnyy-doping-test/

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