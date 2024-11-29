Дисквалификация и лишение призовых: известны подробности наказания второй ракетки мира за положительный допинг-тест

Второй номер рейтинга в женском одиночном разряде, польская теннисистка Ига Швентек отстранена от соревнований на месяц по причине положительного допинг-теста, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Согласно заявлению ITIA теннисистка сдала положительный допинг-тест во внесоревновательный период. В ее пробе, взятой 12 августа, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин (TMZ). Это вещество применяется в медицине для уменьшения приступов стенокардии и улучшения физической выносливости. Относится к официальному допингу и его использование запрещено в спорте.

Независимое расследование постановило, что запрещенное вещество попало в организм Швентек через мелатонин, который она принимала регулирования циклов сна.

В связи с данными обстоятельствами Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и ITIA установили, что Швентек не намеренно принимала препарат, что не влечет серьезного наказания.

Вторую ракетку мира дисквалифицировали на месяц и уже 4 декабря она снова может выходить на корт. Кроме того, Швентек лишилась призовых за участие в турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который состоялся после взятия пробы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.