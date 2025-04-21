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Вторая ракетка Казахстана взлетел в мировом рейтинге

Опубликовано:

Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: пресс-служба КТФ

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Лучший теннисист Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик поднялся на три строчки и теперь занимает 75-е место в рейтинге ATP.

Вторая ракетка страны Александр Шевченко взлетел сразу на 12-й позиций и расположился на 92-й строчке.

Лидерство в мужском мировом рейтинге продолжает удерживать итальянский теннисист Янник Синнер. Следом за ним располагается Александр Зверев из Германии, а испанец Карлос Алькарас сместился на третью строчку.

Ранее, стала известна позиция первой ракетки Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакиной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2237898-vtoraya-raketka-kazahstana-vzletel-v-mirovom-reytinge/