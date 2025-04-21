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Елена Рыбакина вылетела из топ-10 мирового рейтинга

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Hannah Peters/Getty Images

Женская теннисная организация опубликовал на своем сайте обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, в котором произошли изменения по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла одну строчку и выпала из топ-10 мирового рейтинга. Теннисистка потеряла 500 очков после того как не смогла защитить прошлогодний титул турнира в Штутгарте.

Таким образом, на данный момент Рыбакина имеет в своем активе 3308 баллов и занимает 11-е место. С 10-й строчки казахстанку сместила 23-летняя американка Эмма Наварро.

Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева также потеряла одну позицию и теперь занимает 24-е место.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. Следом за ней идет полька Ига Швентек. Замыкает топ-3 американка Джессика Пегула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2237661-elena-rybakina-vyletela-iz-top-10-mirovogo-reytinga/