Елена Рыбакина вылетела из топ-10 мирового рейтинга

Женская теннисная организация опубликовал на своем сайте обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, в котором произошли изменения по итогам последних турниров, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина потеряла одну строчку и выпала из топ-10 мирового рейтинга. Теннисистка потеряла 500 очков после того как не смогла защитить прошлогодний титул турнира в Штутгарте.

Таким образом, на данный момент Рыбакина имеет в своем активе 3308 баллов и занимает 11-е место. С 10-й строчки казахстанку сместила 23-летняя американка Эмма Наварро.

Другая отечественная теннисистка Юлия Путинцева также потеряла одну позицию и теперь занимает 24-е место.

Первой ракеткой планеты продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. Следом за ней идет полька Ига Швентек. Замыкает топ-3 американка Джессика Пегула.

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