Лучший теннисист Казахстана вылетел на старте престижного турнира в Германии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение на старте турнира категории ATP 500 в Мюнхене, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского теннисиста, занимающего 78-ю строчку в рейтинге ATP, стал 50-я ракетка мира бельгиец Зизу Бергс.

Матч продлился 2 часа и 23 минуты и завершился поражением Бублика с итоговым счетом в трех сетах 7:6 (7:5), 4:6, 5:7.

За время матча Александр 12 раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех заработанных.

Таким образом, лучший теннисист Казахстана завершил выступление на грунтовом турнире, в основную сетку которого пробился через квалификацию.

Ранее мы рассказывали, что вторая ракетка страны Александр Шевченко в трехчасовом противостоянии вырвал победу и вышел в 1/8 финала турнира в Мюнхене.

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