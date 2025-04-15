Вторая ракетка Казахстана вырвал победу в драматичном матче на турнире в Германии

Казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу на старте грунтового турнира категории ATP 500 в немецком Мюнхене, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца, занимающего 104-е место в рейтинге ATP, в матче стадии 1/16-й был 36-я ракетка мира, итальянский теннисист Флавио Коболли.

Матч завершился победой Шевченко с итоговым счетом в трех сетах - 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 40 минут. За это время Александр совершил пять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-поинтов из 12 заработанных.

За путевку в четвертьфинал Шевченко поборется с пятым сеянным турнира, аргентинцем Франсиско Черундоло. Встреча пройдет 17 апреля.

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