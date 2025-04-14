Лучший теннисист Казахстана ухудшил позицию в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем сайте обновленную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик опустился на две строчки вниз и теперь занимает 78-е место в рейтинге.

Другой представитель отечественной сборной Александр Шевченко напротив поднялся на две позиции и на данный момент располагается на 104-м месте.

Лучшим теннисистом планеты продолжает оставаться представитель Италии Янник Синнер. Звание второй ракетки мира теперь удерживает испанец Карлос Алькараса, который сметил Александра Зверева из Германии.

Ранее, Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах перед началом турнира в немецком Штутгарте.

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