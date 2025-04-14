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Стало известно место Елены Рыбакиной в мировом рейтинге

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: George Walker/Icon Sportswire via Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах перед началом турнира в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстан в женском одиночном разряде Елена Рыбакина продолжает удерживать десятую строчку. При этом, отечественная теннисистка является действующей победительницей турнира WTA 500 в Штутгарте, однако в этом году участия в турнире не примет. Это значит, что после окончания соревнований, Елена потеряет 500 рейтинговых очков и вылетит из топ-10.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева всё так же занимает 23-е место. 

Лидером рейтинга продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси. На втором месте находится полька Ига Швёнтек. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2235615-stalo-izvestno-mesto-eleny-rybakinoy-v-mirovom-reytinge/