Стало известно место Елены Рыбакиной в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга в одиночном и парном разрядах перед началом турнира в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстан в женском одиночном разряде Елена Рыбакина продолжает удерживать десятую строчку. При этом, отечественная теннисистка является действующей победительницей турнира WTA 500 в Штутгарте, однако в этом году участия в турнире не примет. Это значит, что после окончания соревнований, Елена потеряет 500 рейтинговых очков и вылетит из топ-10.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева всё так же занимает 23-е место.

Лидером рейтинга продолжает оставаться Арина Соболенко из Беларуси. На втором месте находится полька Ига Швёнтек. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.