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Разгромы от Рыбакиной и Путинцевой вывели сборную Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг

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Женская сборная Казахстана по теннису в 2025 году
Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Женская сборная Казахстана по теннису пробилась в финальную стадию Кубка Билли Джинг Кинг, который является аналогом командного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

На квалификационной стадии спортсменки выступали в группе D, где на старте обыграли австралиек. В пятницу сборная Казахстана оказалась сильнее и в матчевой встрече с колумбийками.

Юлия Путинцева разгромила Валентину Медьорреаль Ариас со счетом 6:0, 6:1 за 37 минут. Затем Елена Рыбакина также одержала крупную победу — над Юлианой Лизаразо (6:1, 6:2). Вторая встреча продлилась 51 минуту.

В парном матче казахстанки Жибек Куламбаева и Зарина Дияс обыграли Лизаразо и Марию Паулину Перес-Гарсию со счетом 6:2, 5:7, 6:4 за 2 часа 6 минут.

Таким образом, сборная Казахстана обеспечила себе первое место в группе вне зависимости от заключительного матча между австралийками и колумбийками. Отечественная команда в третий раз вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Решающая стадия соревнований пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне. За трофей поборются восемь команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2234961-razgromy-ot-rybakinoy-i-putincevoy-vyveli-sbornuyu-kazahstana-v-final-kubka-billi-dzhin-king/