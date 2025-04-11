Разгромы от Рыбакиной и Путинцевой вывели сборную Казахстана в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису пробилась в финальную стадию Кубка Билли Джинг Кинг, который является аналогом командного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

На квалификационной стадии спортсменки выступали в группе D, где на старте обыграли австралиек. В пятницу сборная Казахстана оказалась сильнее и в матчевой встрече с колумбийками.

Юлия Путинцева разгромила Валентину Медьорреаль Ариас со счетом 6:0, 6:1 за 37 минут. Затем Елена Рыбакина также одержала крупную победу — над Юлианой Лизаразо (6:1, 6:2). Вторая встреча продлилась 51 минуту.

В парном матче казахстанки Жибек Куламбаева и Зарина Дияс обыграли Лизаразо и Марию Паулину Перес-Гарсию со счетом 6:2, 5:7, 6:4 за 2 часа 6 минут.

Таким образом, сборная Казахстана обеспечила себе первое место в группе вне зависимости от заключительного матча между австралийками и колумбийками. Отечественная команда в третий раз вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Решающая стадия соревнований пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне. За трофей поборются восемь команд.

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