Рыбакина и Путинцева принесли сборной Казахстана победу в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису с победы над Австралией стартовала в квалификационной стадии Кубка Билли Джин Кинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках группы D, матчи которой проходят в Брисбене. Казахстанки оказались сильнее в обеих одиночных встречах.

Сначала Юлия Путинцева разгромила Майю Джойнт со счетом 6:2, 6:1 за 1 час 14 минут. Затем Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл со счетом 6:3, 7:6 (7:4) — эта встреча продлилась 1 час 26 минут.

Таким образом, сборная Казахстана обеспечила себе победу над Австралией вне зависимости от результата парного матча между Анной Данилиной / Жибек Куламбаевой и Сторм Хантер / Эллен Перес.

В пятницу отечественные теннисистки будут играть с колумбийками, которые в субботу встретятся с хозяйками корта. Сильнейшая из трех команд квалифицируется в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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