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Рыбакина выступила с заявлением о матчах за сборную Казахстана

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина в интервью пресс-службе Федерации тенниса Казахстана высказалась о выступлении за национальную сборную, передает NUR.KZ.

Спортсменка вошла в состав команды на матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана выступит в Брисбене, где оспорит путевку в финальную стадию с Австралией и Колумбией.

"Брисбен — особенный город для меня: в прошлом году я выиграла здесь турнир. Конечно, немного непривычно ехать в Австралию в середине сезона, когда в Европе уже начались грунтовые турниры, а здесь — хард. Но я очень рада снова сыграть за сборную и постараюсь показать хороший теннис", — отметила Рыбакина.

Теннисистка призналась, что не была в курсе о юбилейном достижении. Ближайший выход на корт в одиночном разряде станет для нее десятым в составе сборной Казахстана.

"Конечно, это приятно. Я всегда стараюсь представлять Казахстан на международной арене. График у нас непростой, но каждый раз, когда есть возможность выступить за сборную, я стараюсь ее использовать. Это честь — играть за свою страну. У нас есть все шансы на победу. Мы верим в себя!" — сказала Рыбакина и призвала болельщиков поддерживать национальную команду.

В состав сборной Казахстана на предстоящие матчи также вошли Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Жибек Куламбаева. Капитан команды — Юрий Щукин.

10 апреля теннисистка предстоит сыграть с австралийками, на следующий день — с колумбийками. Сильнейшая команда из этой группы продолжит борьбу за титул.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Рыбакина стала единственной теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, которая не подписала требование об увеличении призовых на турнирах Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2234438-rybakina-vystupila-s-zayavleniem-o-matchah-za-sbornuyu-kazahstana/