Путинцева вслед за Рыбакиной вылетела с "тысячника" в США после первого матча

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Благодаря 19-му номеру посева спортсменка автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с американкой Тейлор Таунсенд, которая занимает 90-е место в мировом рейтинге и пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился максимальные три сета, первый из них завершился на тай-брейке. Таунсенд одержала победу со счетом 7:6 (7:2), 1:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. За это время Путинцева реализовала пять из 16 брейк-пойнтов, выполнила один эйс и допустила столько же двойных ошибок.

Ранее стартовый матч на турнире в Майами проиграла и первая ракетка страны Елена Рыбакина. Таким образом, представительниц Казахстана в женской одиночной сетке не осталось.

В прошлом сезоне Путинцева дошла в Майами до четвертьфинала, поэтому из-за раннего вылета в нынешнем розыгрыше она потеряет часть рейтинговых очков.

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