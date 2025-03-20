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Елена Рыбакина сенсационно вылетела на старте престижного турнира в Майами

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Благодаря седьмому номеру посева спортсменка автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с американкой Эшлин Крюгер, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 4:6, 6:2, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

За время встречи казахстанка реализовала два из четырех брейк-пойнтов, выполнила пять эйсов и допустила столько же двойных ошибок. После ее вылета из представительниц страны в женской одиночной сетке осталась Юлия Путинцева.

В предыдущих двух сезонах Рыбакина доходила до финала турнира в Майами. Таким образом, из-за раннего вылета она потеряет несколько сотен очков и рискует опуститься в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2229900-elena-rybakina-sensacionno-vyletela-na-starte-prestizhnogo-turnira-v-mayami/