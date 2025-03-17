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Лучший теннисист Казахстана уступил в финале турнира в США, но поднялся в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик не смог взять трофей на хардовом "Челленджере" в Финиксе, передает корреспондент NUR.KZ.

В финале спортсмен встретился с бразильцем Жоао Фонсекой. Матч продлился два сета, оба из которых завершились на тай-брейке.

Фонсека одержал победу со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:0). Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Параллельно в Индиан-Уэллсе завершился и хардовый "Мастерс", на котором Бублик ранее вылетел в первом круге. Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила мировой рейтинг, и казахстанец поднялся на две позиции и теперь замыкает топ-80. Вторая ракетка страны Александр Шевченко остался на 98-й строчке.

Лидерство в одиночном разряде, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, удерживает итальянец Янник Синнер. В топ-5 вернулся серб Новак Джокович, а победитель "Мастерса" в Индиан-Уэллсе британец Джек Дрейпер поднялся с 14-й на седьмую позицию.

В парном разряде первую строчку по-прежнему делят сальвадорец Гонсало Аревало и хорват Мате Павич. Лучшим из казахстанцев остается Александр Недовесов, который потерял четыре позиции и стал 74-м.

Напомним, мировой рейтинг обновила и Женская теннисная ассоциация.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2228637-luchshiy-tennisist-kazahstana-ustupil-v-finale-turnira-v-ssha-no-podnyalsya-v-mirovom-reytinge/