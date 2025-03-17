Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рыбакина и Путинцева опустились в мировом рейтинге

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг, в котором свое положение ухудшили казахстанки, передает NUR.KZ.

Главной причиной для перестановок стали результаты турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который завершился победой Мирры Андреевой. Данный успех позволил 17-летней россиянке подняться на пять строчек и занять шестое место.

Среди тех, кого обогнала Андреева, значится и Елена Рыбакина. Лучшая теннисистка Казахстана в мировом рейтинге опустилась с седьмой на восьмую позицию. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла четыре места и стала 24-й.

Возглавляет мировой рейтинг в одиночном разряде по-прежнему белоруска Арина Соболенко. Также в тройку входят полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

В парном разряде лидерство удерживает чешка Катерина Синякова. Лучшей из казахстанок остается Анна Данилина, которая поднялась с 17-й на 16-ю позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2228628-rybakina-i-putinceva-opustilis-v-mirovom-reytinge/