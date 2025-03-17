Рыбакина и Путинцева опустились в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте опубликовала обновленный мировой рейтинг, в котором свое положение ухудшили казахстанки, передает NUR.KZ.

Главной причиной для перестановок стали результаты турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, который завершился победой Мирры Андреевой. Данный успех позволил 17-летней россиянке подняться на пять строчек и занять шестое место.

Среди тех, кого обогнала Андреева, значится и Елена Рыбакина. Лучшая теннисистка Казахстана в мировом рейтинге опустилась с седьмой на восьмую позицию. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла четыре места и стала 24-й.

Возглавляет мировой рейтинг в одиночном разряде по-прежнему белоруска Арина Соболенко. Также в тройку входят полька Ига Швентек и американка Коко Гауфф.

В парном разряде лидерство удерживает чешка Катерина Синякова. Лучшей из казахстанок остается Анна Данилина, которая поднялась с 17-й на 16-ю позицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.