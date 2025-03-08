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Юлия Путинцева проиграла первой ракетке мира на "тысячнике" в США

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила борьбу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка благодаря 21-му номеру посеву автоматически вышла во второй круг. На этой стадии она встретилась с чешкой Катериной Синяковой, которая возглавляет мировой рейтинг в парном разряде и занимает 59-е место в одиночном.

Матч продлился два сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

За время встречи казахстанка реализовала один из семи брейк-пойнтов, допустила три двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса.

Таким образом, Путинцева завершила выступление в одиночном разряде. При этом она продолжает борьбу в парной сетке, где пробилась во второй круг в дуэте с датчанкой Кларой Таусон.

Напомним, ранее с победы на турнире в Индиан-Уэллсе стартовала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2226554-yuliya-putinceva-proigrala-pervoy-raketke-mira-na-tysyachnike-v-ssha/