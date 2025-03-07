Юлия Путинцева с парной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в парной сетке на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка заявилась на соревнования в США в дуэте с датчанкой Кларой Таусон. В первом круге парного разряда они встретились с японкой Макотой Ниномией и испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Матч завершился на чемпионском тай-брейке победой Путинцевой и Таусон с общим счетом 6:0, 4:6, 10:5. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Во втором круге казахстанка и датчанка встретятся с латвийкой Еленой Остапенко и австралийкой Эллен Перес, которые получили четвертый номер посева.

Также Путинцева выступит в Индиан-Уэллсе в одиночной сетке. Там она стартует со второго круга.

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