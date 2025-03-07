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Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в США

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка благодаря седьмому номеру посева автоматически вышла во второй круг. На этой стадии ей противостояла нидерландка Сюзан Ламенс, занимающая 64-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился два сета и завершился победой Рыбакиной со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

За время встречи казахстанка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов, выполнила пять эйсов и допустила три двойные ошибки.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между румынкой Ириной-Камелией Бегу и британкой Кэти Бултер, посеянной под 25-м номером.

Напомним, первая ракетка Казахстана выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в 2023 году. В прошлом сезоне она пропустила эти соревнования из-за проблем со здоровьем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2226512-elena-rybakina-s-uverennoy-pobedy-startovala-na-turnire-wta-1000-v-ssha/