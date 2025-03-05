Елена Рыбакина выиграла титул в США и 200 тысяч долларов призовых

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в финале выставочного турнира в США, передает корреспондент NUR.KZ.

На выставочных соревнованиях "Eisenhower Cup" Рыбакина выступала в смешанном парном разряде совместно с американским теннисистом Тейлором Фритцем. Розыгрыш турнира начался с четвертьфинальной стадии, на которой казахстанско-американский тандем одолел россиянина Даниила Медведева и Аманду Анисимову из США.

В матче за выход в финал Рыбакина и Фритц оказались сильнее американского дуэта Бена Шелтона и Эммы Наварро.

В решающем противостоянии они обыграли еще один тандем из США — Мэдисон Киз и Томми Пола.

Отметим, данный турнир является разминочным перед стартом соревнований категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. За победу Рыбакина и Фритц получили 200 тысяч долларов (почти 100 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Ранее первая ракетка Казахстана поделилась ожиданиями от выступления на "тысячнике" в США.

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