Елена Рыбакина рассказала о планах на новый турнир в США

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала настрой на турнир серии "Мастерс" в американском городе Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Казахстанка начнет выступление на "тысячнике" в США со второго круга и встретится с победительницей противостояния между чешкой Марией Боузковой (50 WTA) и представтельницей Нидерландов Сьюзан Ламенс (64 WTA).

"Я по-настоящему рада вернуться и мне не терпится начать выступление. У меня не получилось сыграть здесь в прошлом году, поэтому я с нетерпением жду этого турнира. Вернуться сюда — это потрясающе. У меня был отличный опыт за эти два года. И я пробыла здесь около трех недель. Мне действительно нравится проводить здесь время. Здесь очень спокойно, прекрасные виды, и я думаю, что публика тоже очень приятная. Так что, я думаю, это действительно хороший турнир, — рассказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом турниром.

Напомним, что в 2023 году лучшая теннисистка Казахстана выиграла титул в Индиан-Уэллсе, а в следующем году пропустила соревнования по причине болезни.

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