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Первая ракетка Казахстана вышла во второй круг турнира WTA 1000 в ОАЭ

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Теннисистки Ирина Хромачева и Анна Данилина (слева направо)
Ирина Хромачева и Анна Данилина (слева направо). Фото: VCG via Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в парном женском разряде Анна Данилина с победы стартовала на престижном турнире в Дубае, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка выступает на данном турнире в паре с российской теннисисткой Ириной Хромачевой. Спортсменки посеяны под восьмым номером на соревнованиях в Дубае.

В дебютном матче на "тысячнике" в ОАЭ казахстанско-российский тандем встречался с Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой из России. Матч продлился один час и пять минут и завершился победой Данилиной и Хромачевой со счетом 6:1, 6:3.

Анна с напарницей совершили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести возможных.

На стадии 1/8 финала Данилина и Хромачева сыграют против дуэта американки Бетани Маттек-Сандс и бразильянки Луизы Стефани.

Ранее Юлия Путинцева в паре с чешской теннисисткой Линдой Носковой пробилась во второй круг WTA 1000 в Дубае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2221490-pervaya-raketka-kazahstana-vyshla-vo-vtoroy-krug-wta-1000-v-oae/