Юлия Путинцева вышла во второй круг престижного турнира в ОАЭ

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева пробилась в следующую стадию турнира WTA 1000 в Дубае в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой вышла во второй круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.
Соперницами казахстанско-чешского дуэта был тандем китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай. Матч продлился один час и шесть минут и завершился победой Путинцевой и Носковой в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Казахстанка с напарницей совершили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трех возможных.
Следующими соперницами Путинцевой и Носковой будут представительница Канады Габриэлла Дабровски и теннисистка из Новой Зеландии Эрин Рутлифф, которые получили второй номер посева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2221478-yuliya-putinceva-vyshla-vo-vtoroy-krug-prestizhnogo-turnira-v-oae/