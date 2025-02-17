Юлия Путинцева вышла во второй круг престижного турнира в ОАЭ

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева пробилась в следующую стадию турнира WTA 1000 в Дубае в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой вышла во второй круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.

Соперницами казахстанско-чешского дуэта был тандем китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай. Матч продлился один час и шесть минут и завершился победой Путинцевой и Носковой в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Казахстанка с напарницей совершили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трех возможных.

Следующими соперницами Путинцевой и Носковой будут представительница Канады Габриэлла Дабровски и теннисистка из Новой Зеландии Эрин Рутлифф, которые получили второй номер посева.

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