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Юлия Путинцева проиграла своей партнерше и вылетела с престижного турнира

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретилась с чешкой Линдой Носковой — 33-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.

За время встречи казахстанка реализовала один из двух брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

Примечательно, что Путинцева и Носкова вместе выступили на турнире в Дохе в парном разряде. Они вылетели уже в первом круге.

В одиночной сетке соревнований в столице Катара из казахстанок осталась только Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2219907-yuliya-putinceva-proigrala-svoey-partnershe-i-vyletela-s-prestizhnogo-turnira/