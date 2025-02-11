Юлия Путинцева проиграла своей партнерше и вылетела с престижного турнира

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, во втором круге встретилась с чешкой Линдой Носковой — 33-й ракеткой мира.

Матч продлился два сета и завершился поражением Путинцевой со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты.

За время встречи казахстанка реализовала один из двух брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

Примечательно, что Путинцева и Носкова вместе выступили на турнире в Дохе в парном разряде. Они вылетели уже в первом круге.

В одиночной сетке соревнований в столице Катара из казахстанок осталась только Елена Рыбакина.

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