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Первая ракетка мира избежал наказания за два положительных допинг-теста

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Итальянский теннисист Янник Синнер
Янник Синнер. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Итальянский теннисист Янник Синнер попал в допинговый скандал, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В марте 2024 года спортсмен сдал два положительных допинг-теста. В его пробах был обнаружен анаболический стероид клостебол в низких концентрациях. Запрещенное вещество нашли во время турнира в Индиан-Уэллсе, а также через восемь дней во внесоревновательный период.

Отмечается, что в обоих случаях применялось временное отстранение, однако Синнер успешно его спаривал и продолжал выступление.

Теннисист объяснил, что вещество попало в его организм от члена команды, который для лечения раны наносил на кожу безрецептурный спрей, содержащий клостебол. Во время использования препарата этот человек проводил Синнеру ежедневные сеансы массажа, что привело к "непредвиденному трансдермальному заражению".

В ITIA после консультаций с экспертами посчитали объяснения игрока заслуживающими доверия. Отмечается, что в рамках расследования Синнер и члены его команды оказывали полное содействие.

Затем дело передали в независимый трибунал, который 15 августа провел слушание и вынес решение об отсутствии вины или халатности со стороны итальянского теннисиста. На спортсмена не стали накладывать дисквалификацию.

Однако результаты, призовые деньги и рейтинговые очки Синнера за турнир в Индиан-Уэллсе, по ходу которого он сдал положительную допинг-пробу, аннулированы.

"Теперь я оставлю этот сложный и глубоко неудачный период позади, — говорится в заявлении итальянца в его Instagram. — Я буду продолжать делать все, что в моих силах, чтобы гарантировать, что я продолжаю соблюдать антидопинговую программу ITIA, а вокруг меня команда, которая дотошна в своем соблюдении правил".

Синнеру 23 года, он возглавляет мировой рейтинг в мужском одиночном разряде. Итальянец выиграл последний крупный турнир — хардовый Мастерс в Цинциннати.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2151279-pervaya-raketka-mira-izbezhal-nakazaniya-za-dva-polozhitelnyh-doping-testa/

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