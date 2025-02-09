Юлия Путинцева проиграла на старте престижного турнира в Дохе

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева вылетела в первом круге турнира в Дохе в парной сетке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка заявилась на хардовые соревнования WTA 1000 в дуэте с чешкой Линдой Носковой. В стартовом круге им противостояли норвежка Улрикке Эйкери и румынка Моника Никулеску.

Матч продлился два сета и завершился поражением Путинцевой и ее партнерши со счетом 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

В парной сетке соревнований из казахстанок осталась только Анна Данилина. Она выступит в Дохе в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их тандем получил седьмой номер посева.

Путинцева же также сыграет в одиночном разряде. В первом круге ей будет противостоять японка Моюка Учижима.

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