Юлия Путинцева успешно стартовала на "тысячнике" в Дохе в одиночном разряде

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, вернувшаяся на 20-е место мирового рейтинга, в первом круге встретилась с японкой Моюкой Учижимой — 63-й ракеткой планеты, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продолжался максимальные три сета и завершился победой Путинцевой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут.

За время встречи казахстанка реализовала семь из 12 брейк-пойнтов, выполнила два эйса и допустила столько же двойных ошибок.

Во втором круге Путинцева сыграет с чешкой Линдой Носковой — 33-й ракеткой мира. Примечательно, что спортсменки вместе выступили на турнире в Дохе в парном разряде, но потерпели поражение в первом круге.

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