"Лена стала такой благодаря Казахстану": Бублик — о Рыбакиной и финансировании на сотни тысяч долларов

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик в интервью журналисту Виктору Кравченко откровенно высказался о процессе и последствиях смены гражданства, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступает за Казахстан с 2016 года. Он рассказал, что предложение сменить гражданство ему поступило после разговора с бывшей супругой Михаила Кукушкина — третьей ракетки страны, который в 2008 году также перешел под флаг Казахстана, а ранее играл за Россию.

Во время одного из Челленджеров у Бублика, находившегося в мировом рейтинге около 500-й позиции, уточнили, как обстоят дела с финансированием. Он ответил, что выделяются не те деньги, которые нужны, а необходимы сотни тысяч долларов. Вскоре после этого к нему обратилась казахстанская сторона.

"Начался переговорный процесс. Мы договорились быстро, четко, очень организованно. Контракт, документы, флаг. Я понимал, сколько стоит год теннисиста. Того уровня — 150-200 тысяч долларов в год. Наличных денег [от российской стороны] мне не поступало. Оплачивали какие-то билеты на юниорский Большой шлем, некоторые турниры, wild card предоставляли время от времени", — вспомнил Бублик.

Он также привел в пример Елену Рыбакину, которая сменила гражданство в 2018 году и под флагом Казахстана выиграла Уимблдон. Сейчас спортсменка является первой ракеткой страны и занимает пятое место в мировом рейтинге.

"Казахстан разглядел, и они это делают не в первый раз. Понятное дело, что Лена — первый пример такого колоссального успеха. Я достаточно успешный и известный теннисист, но не чемпион Большого шлема. Лена — наверное, награда за все то, что Казахстан сделал для нас всех. Им это вернулось так. И это не последний ее Шлем.

Лена стала такой благодаря Казахстану, поддержке федерации. Это тоже нужно понимать. Стала бы она той Леной, которой мы ее знаем, в России? Неизвестно", — сказал Бублик.

Напомним, также лучший теннисист Казахстана поделился примерами насилия в детском спорте.

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