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"Ребенка цепляли к машине, а он бежал за ней": Бублик — о насилии в детском спорте

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик в интервью журналисту Виктору Кравченко рассказал о проблемах в детском спорте, передает NUR.KZ.

Атлет отметил, что в теннисе часто встречаются ситуации, когда родители применяют насилии по отношению к своим детям. По мнению Бублика, это чревато тяжелыми последствиями.

"Теннисный родитель — это диагноз. Это люди, которые хотят результат от своего ребенка еще вчера. И это огромная проблема, особенно в постсоветских странах. Эти люди действительно рушат огромное количество карьер и огромное количество личностей убивают в детях. Они хотят играть в теннис больше, чем хотят их дети. Хотят сделать не своих детей великими спортсменами, чемпионами, а сами ими стать. Уверены в том, что они эксперты и знают лучше всех, лучше тренеров.
Люди вкладывают огромные деньги в детей и хотят как можно быстрее получить результат. Гонят своих детей, а результата нет. Они их бьют, унижают, говорят: "Ты никто, играть не умеешь". Это отвратительно. Некоторые относятся к своим детям, как к лошадям, которые везут, впахивают в поле", — сказал Бублик.

Сам теннисист долгое время тренировался под руководством своего отца. Бублик отметил, что это сопровождалось жестким подходом, но без насилия и унижений. Однако рядом были и другие примеры.

"Я видел, как ребенка цепляли к машине, а он бежал за ней и наворачивал круги вокруг корта. Не цепями — веревкой. И ему нужно было бежать кросс, а бежать он не мог", — рассказал казахстанец.

Сам Бублик считает, что напор в тренировочном процессе важен для формирования профессионального спортсмена, но унижение недопустимо.

"Это рушит отношения между родителями и детьми. Самое страшное — когда два родителя объединяются вокруг одного ребенка. Мы все понимаем, каков шанс в действительности заиграть в теннис. Дети зачастую вырастают поломанными, потому что им говорили, что они никто и звать их никак. А они действительно не стали спортсменами, то по есть факту в спорте действительно никто. И они это несут потом с собой, и не все справляются", — добавил Бублик.

На данный момент казахстанец занимает 49-е место в мировом одиночном рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2218593-rebenka-ceplyali-k-mashine-a-on-bezhal-za-ney-bublik-o-nasilii-v-detskom-sporte/