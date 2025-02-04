Лучший теннисист Казахстана вылетел в первом круге престижного турнира в Нидерландах

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик проиграл на старте хардового турнира ATP 500 в Роттердаме, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с чехом Якубом Меншиком — 47-й ракеткой планеты.
Матч завершился поражением Бублика в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 58 минут.
За время встречи казахстанец реализовал единственный брейк-пойнт, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.
Меншик во втором круге сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Казахстанцев же после вылета Бублика на турнире в Роттердаме не осталось.
Напомним, перед стартом на соревнованиях в Нидерландах первая ракетка страны потерял несколько позиций в мировом рейтинге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217944-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyletel-v-pervom-kruge-prestizhnogo-turnira-v-niderlandah/