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Лучший теннисист Казахстана вылетел в первом круге престижного турнира в Нидерландах

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик проиграл на старте хардового турнира ATP 500 в Роттердаме, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретился с чехом Якубом Меншиком — 47-й ракеткой планеты.

Матч завершился поражением Бублика в двух сетах со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 58 минут.

За время встречи казахстанец реализовал единственный брейк-пойнт, выполнил пять эйсов и допустил две двойные ошибки.

Меншик во втором круге сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Казахстанцев же после вылета Бублика на турнире в Роттердаме не осталось.

Напомним, перед стартом на соревнованиях в Нидерландах первая ракетка страны потерял несколько позиций в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217944-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyletel-v-pervom-kruge-prestizhnogo-turnira-v-niderlandah/