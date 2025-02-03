Казахстанские теннисисты резко ухудшили позиции в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов - профессионалов опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик после того как не смог защитить чемпионский титул в Монпелье потерял сразу 10 позиций и теперь располагается на 49-м месте.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко опустился на семь позиций и занимает теперь 82-ю строчку.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянец Янник Синнер. Второй ракеткой планеты является представитель Германии Александр Зверев. Замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

Что касается женского разряда, то лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина продолжает удерживать пятую позицию. В то время как Юлия Путинцева опустилась на одну строчку и теперь занимает 21-е место.

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