Сухим разгромом завершился матч сборной Казахстана против Пакистана в "Кубке Дэвиса"

Представитель национальной сборной Казахстана по теннису Денис Евсеев принес четвертую победу над Пакистаном в рамках плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса", передает корреспондент NUR.KZ.
Евсеев проводил заключительную встречу в противостоянии с Пакистаном против Ахмада Наеля Куреши.
Матч продлился 36 минут и завершился сухим разгромом казахстанского теннисиста со счетом 6:0, 6:0.
Таким образом, Денис Евсеев принес сборной Казахстана четвертую победу над Пакистаном.
Ранее, в парной встрече Тимофей Скатов и Александр Шевченко одержали победу над дуэтом оппонентов и тем самым принесли досрочную итоговую победу.
Теперь национальная команда сможет в сентябре выступить в рамках первой мировой группы и побороться за повышение в классе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217309-suhim-razgromom-zavershilsya-match-sbornoy-kazahstana-protiv-pakistana-v-kubke-devisa/