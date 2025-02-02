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Сборная Казахстана по теннису досрочно выиграла матч Кубка Дэвиса с Пакистаном

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Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Александр Шевченко
Казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Александр Шевченко. Фото: Андрей Ударцев

Мужская сборная Казахстана по теннису сыграла матч парного разряда против Пакистана в рамках плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на хардовом корте "Beeline Arena" в Астане. Дуэт казахстанских теннисистов Александра Шевченко и Тимофея Скатова боролся за победу против пакистанского тандема Акила Хана и Музамиля Муртазы.

Матч продлился один час и сорок шесть минут и завершился победой Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (7:1 - тай-брейк)

Этот результат совместно с предыдущими двумя победами в одиночном разряде позволил досрочно завоевать итоговую победу в противостоянии с Пакистаном.

Сегодня также пройдет еще одна одиночная встреча, в которую заявлен Денис Евсеев, но результат этого матча уже ничего не решает.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2217288-sbornaya-kazahstana-oderzhala-tretyu-pobedu-na-pakistanom-v-ramkah-kubka-devisa/