Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP во Франции

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на хардовом турнире ATP 250 во французском Монпелье, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен занимает 39-е место в мировом рейтинге и получил четвертый номер посева, благодаря чему автоматически вышел во второй круг. На этой стадии Бублик встретился с немцем Домиником Кепфером — 118-й ракеткой мира.

Матч завершился победой казахстанца в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 10 минут.

В четвертьфинале Бублик встретится с победителем матча между итальянцем Маттией Беллуччи и американцем Александром Ковачевичем, который запланирован на 30 января.

Напомним, ранее выступление на турнире в Монпелье в первом круге завершил третья ракетка Казахстана Михаил Кукушкин.

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