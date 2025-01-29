Казахстанский теннисист проиграл первой ракетке Грузии на старте турнира ATP во Франции

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Михаил Кукушкин вылетел с хардового турнира ATP 250 во французском Монпелье, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен, занимающий 112-е место в мировом рейтинге, завершил борьбу уже в первом круге. На этой стадии он встретился с грузином Николозом Басилашвили, который является 178-й ракеткой мира и пробился в основную сетку через квалификацию.
Матч завершился поражением Кукушкина со счетом 3:6, 6:3, 0:5. В третьем сете казахстанец, проиграв пять геймов подряд, принял решение сняться.
Во втором круге Басилашвили встретится с французом Артуром Риндеркнешем, который получил седьмой номер посева.
Из казахстанцев на турнире в Монпелье после вылета Кукушкина остался только Александр Бублик. Первая ракетка страны начнет выступление сразу со второго круга, где сыграет с немцем Домиником Кепфером.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2216297-kazahstanskiy-tennisist-proigral-pervoy-raketke-gruzii-na-starte-turnira-atp-vo-francii/