Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучший теннисист Казахстана ухудшил позиции в мировом рейтинге

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Shi Tang/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик узнал место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисистов планеты Бублик опустился на две строчки и теперь занимает 39-ю позицию. В активе первой ракетки страны 1330 очков.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко наоборот улучшил рейтинг и поднялся на две строчки. На данный момент вторая ракетка Казахстана занимает 75-е место.

Лучшим теннисистом мира продолжает оставаться итальянец Янник Синнер, который в минувший уикенд успешно защитил чемпионский титул Australian Open против второй ракетки планеты, представителя Германии Александра Зверева. Замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

Ранее, стал известен обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором сразу две казахстанские спортсменки попали в топ-20 мирового рейтинга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2215403-luchshiy-tennisist-kazahstana-uhudshil-pozicii-v-mirovom-reytinge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie