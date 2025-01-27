Лучший теннисист Казахстана ухудшил позиции в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик узнал место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисистов планеты Бублик опустился на две строчки и теперь занимает 39-ю позицию. В активе первой ракетки страны 1330 очков.

Другой казахстанский теннисист Александр Шевченко наоборот улучшил рейтинг и поднялся на две строчки. На данный момент вторая ракетка Казахстана занимает 75-е место.

Лучшим теннисистом мира продолжает оставаться итальянец Янник Синнер, который в минувший уикенд успешно защитил чемпионский титул Australian Open против второй ракетки планеты, представителя Германии Александра Зверева. Замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас.

Ранее, стал известен обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором сразу две казахстанские спортсменки попали в топ-20 мирового рейтинга.

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