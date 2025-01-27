Впервые в истории сразу две казахстанские теннисистки попали в топ-20 мирового рейтинга

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева улучшила позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка взлетела в одиночном разряде на три позиции и теперь занимает 20-ю позицию. Это лучший результат Путинцевой за всю ее профессиональную карьеру. На счету второй ракетки Казахстана на данный момент 2137 очков.

На минувшем турнире Большого шлема Australian open Путинцева дошла до третьего круга, в котором уступила первой ракетке России Дарье Касаткиной.

Ранее, мы рассказывали, что лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина также улучшила позицию и вернулась в топ-5 мирового рейтинга.

Таким образом, впервые в истории отечественного тенниса сразу две представительницы Казахстана находятся в 20-ке лучших теннисисток планеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.