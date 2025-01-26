Синнер победил Зверева и второй раз подряд выиграл Australian Open

Итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч первого в сезоне турнира Большого шлема продлился минимальные три сета и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу лидера мирового рейтинга. Соперники провели на корте 2 часа 42 минутs.

За время встречи Синнер ни разу не отдал свою передачу, а сам реализовал два из десяти брейк-пойнтов. Также итальянец выполнил пять эйсов и допустил две двойных ошибки.

23-летний Синнер выиграл третий турнир Большого шлема в карьере. Второй раз подряд он стал победителем Australian Open. Итальянец защитил рейтинговые очки и останется первой ракеткой мира.

Зверев проиграл все три финала турниров Большого шлема в карьере. 27-летний немец укрепится на второй позиции в мировом рейтинге.

Напомним, победительницей Открытого чемпионата Австралии среди женщин в 2025 году стала американца Мэдисон Киз, обыгравшая в финале белоруску Арину Соболенко.

Australian Open проводится на хардовых кортах Мельбурна.

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