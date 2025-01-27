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Елена Рыбакина улучшила позиции и вернулась в топ-5 мирового рейтинга

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

После завершения Открытого чемпионата Австралии лучшая теннисистка Казахстана поднялась на две строчки и на данный момент занимает пятое место в рейтинге WTA. В активе Рыбакиной 4893 балла.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вторая позиция у представительницы Польши Иги Швентек. Третьей ракеткой мира является американка Коко Гауфф.

Победительница минувшего розыгрыша Australian Open, американская теннисистка Мэдисон Киз совершила большой скачок и с 14-й позиции переместилась на 7-ю строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2215392-elena-rybakina-uluchshila-pozicii-i-vernulas-v-top-5-mirovogo-reytinga/

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