Елена Рыбакина улучшила позиции и вернулась в топ-5 мирового рейтинга

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина узнала позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

После завершения Открытого чемпионата Австралии лучшая теннисистка Казахстана поднялась на две строчки и на данный момент занимает пятое место в рейтинге WTA. В активе Рыбакиной 4893 балла.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вторая позиция у представительницы Польши Иги Швентек. Третьей ракеткой мира является американка Коко Гауфф.

Победительница минувшего розыгрыша Australian Open, американская теннисистка Мэдисон Киз совершила большой скачок и с 14-й позиции переместилась на 7-ю строчку.

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