Юлия Путинцева проиграла первой ракетке России и вылетела с Australian Open

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем круге спортсменка, получившая 24-й номер посева, встретилась с россиянкой Дарьей Касаткиной — девятой сеяной.

Матч завершился поражением Путинцевой в двух сетах со счетом 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

За время встречи казахстанка реализовала два из трех брейк-пойнтов и не отметилась ни эйсами, ни двойными ошибками.

После вылета Путинцевой из представительниц страны в женской сетке осталась только Елена Рыбакина. Касаткина же в четвертом круге сыграет с американкой Эммой Наварро, посеянной под восьмым номером.

Напомним, Australian Open проходит на хардовых кортах Мельбурна. Этот турнир Большого шлема остается единственным, на котором Путинцева не проходила дальше третьего круга.

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