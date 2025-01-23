Обидчица Рыбакиной сыграет с Соболенко в финале Australian Open — 2025

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2025 завершились полуфиналы среди женщин. В решающий матч пробились Арина Соболенко и Мэдисон Киз, передает корреспондент NUR.KZ.

Через верхнюю часть сетки до финала дошла Соболенко. Белоруска, которая возглавляет мировой рейтинг и получила первый номер посева, со счетом 6:4, 6:2 обыграла испанку Паулу Бадосу — 11-ю сеяную.

В другом полуфинале Киз одержала волевую победу над Игой Швентек — второй ракеткой мира. Американка, посеянная под 19-м номером, обыграла польку на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

Напомним, ранее Киз выбила с турнира первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину. Этот матч прошел в рамках четвертого круга.

Финал Australian Open между Соболенко и Киз пройдет 25 января. Белоруска выиграла данный турнир Большого шлема в двух предыдущих сезонах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.