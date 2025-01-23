Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Обидчица Рыбакиной сыграет с Соболенко в финале Australian Open — 2025

Опубликовано:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

На Открытом чемпионате Австралии по теннису 2025 завершились полуфиналы среди женщин. В решающий матч пробились Арина Соболенко и Мэдисон Киз, передает корреспондент NUR.KZ.

Через верхнюю часть сетки до финала дошла Соболенко. Белоруска, которая возглавляет мировой рейтинг и получила первый номер посева, со счетом 6:4, 6:2 обыграла испанку Паулу Бадосу — 11-ю сеяную.

В другом полуфинале Киз одержала волевую победу над Игой Швентек — второй ракеткой мира. Американка, посеянная под 19-м номером, обыграла польку на чемпионском тай-брейке с итоговым счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

Напомним, ранее Киз выбила с турнира первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину. Этот матч прошел в рамках четвертого круга.

Финал Australian Open между Соболенко и Киз пройдет 25 января. Белоруска выиграла данный турнир Большого шлема в двух предыдущих сезонах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2214593-obidchica-rybakinoy-sygraet-s-sobolenko-v-finale-australian-open-2025/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie