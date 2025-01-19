Лучший теннисист-юниор Казахстана с победы стартовал на Australian Open

Казахстанский теннисист Амир Омарханов с победы стартовал в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025 года среди юниоров, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом круге 17-летний спортсмен, получивший второй номер посева, встретился с американцем Матиссом Фарзамом.

Омарханов одержал победу в двух сетах, каждый из который завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Матч продлился 2 часа 4 минуты. За это время Омарханов реализовал один из пяти брейк-пойнтов, выполнил семь эйсов и допустил пять двойных ошибок.

Во втором круге казахстанец сыграет с австралийцем Имерали Ибраими, который получил специальный допуск (wild card) от организаторов.

Напомним, ранее с победы на юниорском Australian Open стартовал еще один представитель республики Зангар Нурланулы.

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