Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучший теннисист-юниор Казахстана с победы стартовал на Australian Open

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Амир Омарханов
Амир Омарханов. Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Казахстанский теннисист Амир Омарханов с победы стартовал в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025 года среди юниоров, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом круге 17-летний спортсмен, получивший второй номер посева, встретился с американцем Матиссом Фарзамом.

Омарханов одержал победу в двух сетах, каждый из который завершился на тай-брейке. Итоговый счет — 7:6 (7:3), 7:6 (10:8).

Матч продлился 2 часа 4 минуты. За это время Омарханов реализовал один из пяти брейк-пойнтов, выполнил семь эйсов и допустил пять двойных ошибок.

Во втором круге казахстанец сыграет с австралийцем Имерали Ибраими, который получил специальный допуск (wild card) от организаторов.

Напомним, ранее с победы на юниорском Australian Open стартовал еще один представитель республики Зангар Нурланулы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2212944-luchshiy-tennisist-yunior-kazahstana-s-pobedy-startoval-na-australian-open/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie